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Регион
Опубликовано 25 октября, 16:59

СК возбудил дело после отказа скорой госпитализировать девочку в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Подмосковье возбудили уголовное дело о неоказании помощи больному после того, как врачи скорой помощи отказались своевременно госпитализировать 16-летнюю девушку. Подростку пришлось несколько дней ждать медицинской помощи, сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется по статье 124 УК РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах. Расследование поставлено на контроль центрального аппарата СК.

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Ранее Life.ru рассказывал об этой истории: 16-летняя жительница Подмосковья попала в реанимацию после того, как медики скорой помощи не стали госпитализировать её с сильными болями в животе и рвотой. По словам матери, врачи сделали девушке обезболивающий укол и уехали. Позднее состояние подростка резко ухудшилось, температура поднялась до 39,3 градуса. Очередную бригаду пришлось ждать два часа 40 минут. Девушку экстренно прооперировали, а медики предположили, что разрыв аппендикса произошёл ещё за несколько дней до госпитализации.

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Николь Вербер
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