СК возбудил дело после отказа скорой госпитализировать девочку в Подмосковье

В Подмосковье возбудили уголовное дело о неоказании помощи больному после того, как врачи скорой помощи отказались своевременно госпитализировать 16-летнюю девушку. Подростку пришлось несколько дней ждать медицинской помощи, сообщили в Следственном комитете России.

Ранее Life.ru рассказывал об этой истории: 16-летняя жительница Подмосковья попала в реанимацию после того, как медики скорой помощи не стали госпитализировать её с сильными болями в животе и рвотой. По словам матери, врачи сделали девушке обезболивающий укол и уехали. Позднее состояние подростка резко ухудшилось, температура поднялась до 39,3 градуса. Очередную бригаду пришлось ждать два часа 40 минут. Девушку экстренно прооперировали, а медики предположили, что разрыв аппендикса произошёл ещё за несколько дней до госпитализации.