Укололи и уехали: В Подмосковье скорая оставила дома девочку с лопнувшим аппендиксом

В Московской области 16-летняя девушка попала в реанимацию после того, как бригада скорой помощи, по словам её матери, отказалась госпитализировать подростка с сильными болями в животе и рвотой. Позднее у пациентки заподозрили перитонит и экстренно прооперировали. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Первые симптомы у Анны появились 16 октября. Мать девушки Ольга вызвала скорую, однако прибывшие медики, как утверждает женщина, ограничились обезболивающим уколом. Они предположили, что боли связаны с почками или поджелудочной железой, после чего уехали, оставив подростка дома.

В последующие дни состояние Анны ухудшалось. Температура поднялась до 39,3 градуса, а затем девушка практически перестала самостоятельно передвигаться и сгибать ноги. Ольга неоднократно пыталась вызвать врачей повторно. По её словам, во время одного из разговоров диспетчер обвинил её в том, что она мешает принимать другие вызовы, и прервал звонок.

Очередную бригаду скорой помощи семье пришлось ждать два часа 40 минут. На этот раз фельдшер заподозрила перитонит, после чего девушку экстренно доставили в хирургическое отделение.

В больнице Анне провели операцию. После вмешательства пациентку перевели в реанимацию, а позднее — в обычную палату. По информации телеканала, у девушки развилось гнойное воспаление, а температура нормализовалась только через несколько дней.

Как утверждает мать подростка, лечащий врач предположил, что разрыв аппендикса мог произойти ещё в пятницу вечером или в ночь на субботу. Таким образом, между появлением первых симптомов и госпитализацией прошло около двух суток.

Теперь Ольга собирается обратиться в прокуратуру с жалобой на действия сотрудников скорой помощи. Официальной оценки работы медиков пока нет, а обстоятельства оказания помощи требуют проверки.