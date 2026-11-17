Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка в одной из школ Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского СК.

Трагедия произошла 17 ноября. Тело несовершеннолетнего нашли в одном из помещений образовательного учреждения. Что именно привело к гибели подростка, пока неизвестно.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей. Также назначен комплекс экспертиз, которые должны помочь выяснить точную причину смерти подростка.

Других подробностей происшествия в ведомстве пока не раскрывают.