СК возбудил дело после смерти школьника в Набережных Челнах
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего подростка в одной из школ Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского СК.
Трагедия произошла 17 ноября. Тело несовершеннолетнего нашли в одном из помещений образовательного учреждения. Что именно привело к гибели подростка, пока неизвестно.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей. Также назначен комплекс экспертиз, которые должны помочь выяснить точную причину смерти подростка.
Других подробностей происшествия в ведомстве пока не раскрывают.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве подросток погиб после падения в вентиляционную шахту на стройке. Трагедия произошла в 3-м Силикатном проезде, куда 15-летний школьник проник вместе с приятелем. По предварительным данным, подростки забрались на крышу недостроенной высотки, после чего один из них провалился в вентиляционный канал и скончался на месте.