В Якутии возбудили уголовное дело об убийстве 15-летнего подростка и покушении на двух человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело расследуют по факту трагедии в Хангаласском районе, где 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по собственной семье.

По данным следствия, мужчина дважды выстрелил из ружья в 15-летнего сына. Подросток погиб на месте. Затем отец выстрелил в сторону младшего, 14-летнего сына и супруги. Мальчик получил ранение и был госпитализирован.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего и покушения на убийство двух лиц в Хангаласском районе», — сообщили в ведомстве.

После произошедшего мужчина покончил с собой. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru сообщал о трагедии в селе Октемцы Хангаласского района Якутии. По данным Mash, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по спящим членам семьи из ружья 12-го калибра. Его 15-летний сын погиб на месте, а 14-летний получил тяжёлые ранения. Мужчина также стрелял в супругу, после чего покончил с собой.