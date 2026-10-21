СК возбудил дело после жалобы 82-летней узницы концлагеря на сына и невестку

82-летняя жительница подмосковного Наро-Фоминска, пережившая концлагерь, заявила о многолетних издевательствах со стороны собственного сына и его супруги. По словам пенсионерки, родственники пытаются лишить её единственного жилья, применяют физическую силу и портят имущество. После огласки Следственный комитет возбудил уголовное дело.

История пожилой женщины получила широкую известность после выхода сюжета на федеральном телеканале. Пенсионерка рассказала, что семейный конфликт продолжается уже несколько лет, а действия близких людей превратили жизнь в собственном доме в постоянное противостояние.

По словам пострадавшей, сын и невестка не только добиваются её выселения, но и намеренно повреждают принадлежащие ей вещи. Женщина также заявила о применении насилия. После одного из конфликтов ей потребовалась медицинская помощь, и она оказалась в больнице.

На публикацию обратили внимание следователи Московской области. Дело возбуждено сразу по трём статьям Уголовного кодекса: об истязании, самоуправстве с угрозой применения насилия и умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Похожий случай семейного насилия расследуют в Хабаровске. В сентябре стало известно об уголовном деле против 61-летнего мужчины, обвиняемого в избиении собственной пожилой матери. По версии следствия, конфликт начался из-за беспорядка в комнате женщины. После нападения сын ушёл, а вечером обнаружил мать без признаков жизни и вызвал экстренные службы.