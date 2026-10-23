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Опубликовано 23 октября, 20:35

СК возбудил уголовное дело после гибели пожарного при обрушении в Иванове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Иванове возбудили уголовное дело после гибели пожарного при тушении крупного возгорания на производстве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Иванова по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии и выяснить, были ли допущены нарушения, которые могли привести к гибели человека.

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Пожар произошёл 23 октября в производственном здании на улице Косякова. Во время тушения обрушились строительные конструкции, под которыми оказались сотрудники пожарно-спасательных подразделений. По уточнённым данным МЧС, в результате обрушения погиб один пожарный, ещё четверо пострадали.

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Юрий Лысенко
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