СК возбудил уголовное дело после гибели пожарного при обрушении в Иванове

В Иванове возбудили уголовное дело после гибели пожарного при тушении крупного возгорания на производстве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Иванова по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии и выяснить, были ли допущены нарушения, которые могли привести к гибели человека.