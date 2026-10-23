Всё началось на гранатомётном полигоне: В Канаде назвали причину трагедии на военной базе

Пожар на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта начался во время плановых учений на полигоне для автоматических гранатомётов. Об этом рассказала бригадный генерал Ванесса Ханрахан, слова которой приводит телеканал CBC.

«Возгорание началось на полигоне для автоматических гранатомётов... Оно возникло в ходе плановых военных учений, которые проводились там в тот момент», — заявила Ханрахан журналистам.

По данным канадских военных, на территории полигона загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и направилось в сторону военнослужащих, которые в тот момент проходили подготовку перед отправкой в Латвию.

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации 39 человек после пожара на военной базе Уэйнрайт. По первоначальным данным, как минимум 19 пострадавших находились в критическом состоянии. Для эвакуации раненых задействовали машины скорой помощи, самолёты и вертолёты. По меньшей мере четверо военнослужащих погибли. В Канаде был объявлен национальный траур.