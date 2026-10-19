Власти Канады подтвердили гибель четырёх военных после пожара на базе Уэйнрайт

Четверо канадских военнослужащих погибли в результате масштабного пожара на военной базе Уэйнрайт в провинции Альберта. Ещё десятки человек получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, назвавший случившееся одной из самых тяжёлых трагедий для вооружённых сил страны в мирное время.