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Опубликовано 19 октября, 08:06

Власти Канады подтвердили гибель четырёх военных после пожара на базе Уэйнрайт

Обложка © X / Crash

Обложка © X / Crash

Четверо канадских военнослужащих погибли в результате масштабного пожара на военной базе Уэйнрайт в провинции Альберта. Ещё десятки человек получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, назвавший случившееся одной из самых тяжёлых трагедий для вооружённых сил страны в мирное время.

Пожар произошёл 17 октября во время военных учений с боевой стрельбой. Огонь быстро распространился по территории полигона из-за сильного ветра.

Обстановка у больницы в Уэйнрайте. Видео © X / Crash

После пожара на военной базе в Канаде госпитализировали 39 человек
После пожара на военной базе в Канаде госпитализировали 39 человек

После трагедии Карни объявил национальный траур и распорядился приспустить флаги на всех федеральных зданиях. На место происшествия направили представителей правительства и командования вооружённых сил.

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Артур Лапсаков
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