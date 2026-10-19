Власти Канады подтвердили гибель четырёх военных после пожара на базе Уэйнрайт
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Четверо канадских военнослужащих погибли в результате масштабного пожара на военной базе Уэйнрайт в провинции Альберта. Ещё десятки человек получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, назвавший случившееся одной из самых тяжёлых трагедий для вооружённых сил страны в мирное время.
Пожар произошёл 17 октября во время военных учений с боевой стрельбой. Огонь быстро распространился по территории полигона из-за сильного ветра.
Обстановка у больницы в Уэйнрайте. Видео © X / Crash
После трагедии Карни объявил национальный траур и распорядился приспустить флаги на всех федеральных зданиях. На место происшествия направили представителей правительства и командования вооружённых сил.