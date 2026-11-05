Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Луганской Народной Республике. По предварительным данным, погибли пять мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследование ведёт Главное следственное управление СК РФ по статье 205 УК РФ. Атака произошла 5 ноября на автодороге в Славяносербском муниципальном округе. Под удар попал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Петровка — Луганск.

Следователи приступили к сбору и фиксации доказательств преступления. Им предстоит установить конкретные украинские подразделения и военнослужащих, причастных к убийству мирных жителей. После выяснения всех обстоятельств их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Утром 5 ноября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели пяти пассажиров и ранении ещё 13 человек при атаке ВСУ на автобус. Среди пострадавших оказались двое подростков 15 и 17 лет. Всех раненых передали медикам для оказания необходимой помощи.