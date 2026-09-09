СК завёл дело после стрельбы и гибели двух женщин в кафе Хасавюрта

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в одном из кафе Хасавюрта. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение, сообщили в пресс-службе ведомства.

«8 сентября 2026 года в Дежурную часть полиции Хасавюрта поступило сообщение о том, что в 20:00, в кафе по ул. Бамовская, 46-летний местный житель в ходе скандала выстрелил из огнестрельного оружия в в бывшую жену, 45-летнюю жительницу Хасавюрта, и её 23-летнюю дочь, работающую там же», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Пистолет изъят.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в кафе «Золотая вилка», где работала 45-летняя бывшая жена подозреваемого. Life.ru рассказывал, что 46-летний мужчина ворвался в заведение и потребовал от женщины написать заявление об увольнении. Он утверждал, что работа в общепите «позорит семью», и настаивал, чтобы экс-супруга занималась воспитанием их пятерых несовершеннолетних детей.