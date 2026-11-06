Военные следователи завершили расследование уголовного дела против Романа Менчикова, обвиняемого в хищении более 108 тысяч литров дизельного топлива, предназначенного для нужд Минобороны России. По версии следствия, мужчина на протяжении почти шести лет незаконно присваивал горючее, причинив ведомству многомиллионный ущерб. Об этом сообщили в военных следственных органах СК России.

Как установили следователи, хищения происходили с марта 2020 года по февраль 2026-го. Уголовное дело расследовали по статье о хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Во время расследования Менчиков признал свою вину. Кроме того, по данным Следственного комитета, он полностью возместил причинённый Минобороны ущерб.

Несмотря на признание вины и компенсацию ущерба, суд по ходатайству военного следователя заключил обвиняемого под стражу.

В СК сообщили, что необходимая доказательная база собрана. Материалы уголовного дела готовят к передаче в суд, где их рассмотрят по существу.

Ранее Life.ru рассказывал о другом расследовании хищения топлива для военных нужд. В Приморском крае сотрудники коммерческих организаций, по версии следствия, присваивали горючее, предназначенное для отопления военных городков. Похищенное топливо могли продавать сторонним покупателям, а котельным поставлять продукцию ненадлежащего качества. В отношении предполагаемых участников схемы возбудили уголовное дело.