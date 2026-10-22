В Приморье раскрыли схему хищения топлива для военных городков

В Приморском крае коммерсантов заподозрили в хищении топлива, которым должны были отапливать военные городки, где проживают семьи военнослужащих и участников СВО. По версии следствия, предназначенное для котельных горючее перепродавали, а взамен поставляли продукцию ненадлежащего качества. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Под подозрение попали должностные лица компаний «Причал», «Дальснабсервис» и индивидуальный предприниматель Шульга. В отношении них возбуждено уголовное дело о растрате вверенного имущества в особо крупном размере.

Как полагают следователи, схема действовала с мая 2024 года по февраль 2026-го. За это время часть жидкого котельного топлива, которое предназначалось для отопления военных городков, могла уходить на сторону. Похищенную продукцию, по данным СК, продавали третьим лицам либо использовали в собственных интересах.

При этом предполагаемая растрата оказалась не единственным нарушением. Следствие установило, что поставщики также передавали котельным топливо, не соответствовавшее установленным требованиям. Чтобы скрыть нарушения, в сопроводительные документы вносили недостоверные сведения о характеристиках горючего.

Сейчас военные следователи выясняют роль каждого фигуранта и устанавливают полный размер причинённого ущерба. Одновременно принимаются меры для его возмещения.

Ранее Life.ru рассказывал о другом расследовании хищений топлива, предназначенного для государственных нужд. В Подмосковье была раскрыта предполагаемая схема присвоения горючего, закупленного для служебных автомобилей полиции. Среди фигурантов дела оказались высокопоставленные сотрудники МВД и представители коммерческих структур.