Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении журналиста Андрея Лошака*, обвиняемого в публичном оправдании терактов. О результатах работы следователей рассказали в пресс-службе ведомства.

Информация о ходе производства по делу прозвучала на оперативном совещании в Донецке под руководством председателя СК Александра Бастрыкина. Участники заседания обсудили расследование преступлений ВСУ против мирного населения и военнослужащих РФ. Как уточнили в ведомстве, журналист объявлен в международный розыск.

«Завершено расследование уголовных дел в отношении российского журналиста Андрея Лошака*, который обвиняется в публичном оправдании терактов на территории России… Указанные лица объявлены в международный розыск», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Лошака*. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающую ответственность за публичное оправдание терроризма с использованием Интернета. Документалист находится за пределами страны. Минюст включил его в реестр иностранных агентов 17 февраля 2023 года. Впоследствии он пытался оспорить этот статус в судебном порядке, однако добиться исключения из перечня не смог.

Больше новостей о расследованиях и судебных разбирательствах читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.