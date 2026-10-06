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Опубликовано 6 октября, 15:34

Суд заочно арестовал документалиста Лошака* по делу об оправдании терроризма

Андрей Лошак. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Лошак*

Андрей Лошак. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Лошак*

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссёра-документалиста Андрея Лошака* по делу об оправдании терроризма. Информация об избрании меры пресечения появилась в электронной базе суда.

Лошаку* вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием Интернета. Ходатайство следствия о заключении журналиста под стражу суд удовлетворил заочно.

Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Ранее стало известно, что документалист объявлен в розыск.

Лошак* находится за пределами России. При этом в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга на момент публикации он не внесён.

Беглый иноагент Лошак* признался, что часто видит Россию во сне
Беглый иноагент Лошак* признался, что часто видит Россию во сне

В феврале 2023 года Минюст включил журналиста в реестр иностранных агентов. Позднее Лошак* пытался оспорить этот статус через суд, однако добиться исключения из реестра не смог. Аналогичный иск подавала его двоюродная сестра, журналистка Анна Монгайт**. Суд отказал им в пересмотре решения Минюста.

Больше новостей о расследованиях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

* *Признана иностранным агентом, а также включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Юрий Лысенко
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