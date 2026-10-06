Суд заочно арестовал документалиста Лошака* по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы заочно арестовал режиссёра-документалиста Андрея Лошака* по делу об оправдании терроризма. Информация об избрании меры пресечения появилась в электронной базе суда.

Лошаку* вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание терроризма с использованием Интернета. Ходатайство следствия о заключении журналиста под стражу суд удовлетворил заочно.

Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Ранее стало известно, что документалист объявлен в розыск.

Лошак* находится за пределами России. При этом в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга на момент публикации он не внесён.

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