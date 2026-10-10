СК завершил следствие по делу корреспондента FAZ Михаэля Мартенса
Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens
Следственные действия по уголовному делу в отношении корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса завершены. Журналист привлекается к уголовной ответственности заочно, сообщил ТАСС источник. Фигуранта обвиняют в разжигации ненависти или вражды.
«Следственные действия в отношении обвиняемого Мартенса завершены. К уголовной ответственности он привлекается заочно», — сказал собеседник агентства.
Напомним, дело против Михаэля Мартенса в России возбудили после высказываний журналиста об «убийстве русских». Суд в Москве заочно арестовал корреспондента.
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