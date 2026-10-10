Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 12:38

СК завершил следствие по делу корреспондента FAZ Михаэля Мартенса

Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens

Михаэль Мартенс. Обложка © X / Michael Martens

Следственные действия по уголовному делу в отношении корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса завершены. Журналист привлекается к уголовной ответственности заочно, сообщил ТАСС источник. Фигуранта обвиняют в разжигации ненависти или вражды.

«Следственные действия в отношении обвиняемого Мартенса завершены. К уголовной ответственности он привлекается заочно», — сказал собеседник агентства.

Названого правнука Брежнева объявили в розыск по уголовному делу
Названого правнука Брежнева объявили в розыск по уголовному делу

Напомним, дело против Михаэля Мартенса в России возбудили после высказываний журналиста об «убийстве русских». Суд в Москве заочно арестовал корреспондента.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar