СК завершил следствие по делу корреспондента FAZ Михаэля Мартенса

Следственные действия по уголовному делу в отношении корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса завершены. Журналист привлекается к уголовной ответственности заочно, сообщил ТАСС источник. Фигуранта обвиняют в разжигации ненависти или вражды.

«Следственные действия в отношении обвиняемого Мартенса завершены. К уголовной ответственности он привлекается заочно», — сказал собеседник агентства.

Напомним, дело против Михаэля Мартенса в России возбудили после высказываний журналиста об «убийстве русских». Суд в Москве заочно арестовал корреспондента.