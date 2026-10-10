Названого правнука Брежнева объявили в розыск по уголовному делу

Антона Милаева, которого считают названым правнуком бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, объявили в общероссийский розыск по уголовному делу. Соответствующая запись появилась в базе МВД России, информацию также подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.

В карточке ведомства указано, что Милаева разыскивают по статье Уголовного кодекса. При этом конкретную статью и обстоятельства уголовного дела в открытой базе не приводят.

Милаев приходится названым внуком дочери Леонида Брежнева Галины. Она воспитывала его как родного.

Мать Милаева Ирина Кузнецова рассказывала, что её сын добровольцем отправился в зону специальной военной операции и служил сапёром. В ноябре он перестал выходить на связь. Летом 2026 года появилась информация, что Милаев находится в украинском плену на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Милаев отправился добровольцем в зону СВО, потеряв деньги на криптобиржах. Осенью 2024 года он пытался заработать на платформе Ubit, вложившись в токены для майнинга, обещавшие пассивный доход. Однако у платформы не было лицензий, пользователи жаловались на блокировку карт и невозможность вывести средства. В ноябре 2026 года связь с ним оборвалась, а в июне стало известно, что он в плену.