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6 июля, 12:21

ВСУ подтвердили захват в плен правнука Брежнева в зоне СВО

Антон Милаев. Обложка © Mash

Антон Милаев. Обложка © Mash

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными официально подтвердил, что в плену у украинских военных находится 45-летний Антон Милаев. Мужчина приходится названым внуком дочери советского генерального секретаря Леонида Брежнева — Галины Брежневой.

«45-летний Антон Милаев приходится названым внуком дочери советского генсека Галины Брежневой. Мужчина ушел на СВО прошлой осенью, чтобы заработать денег. В апреле этого года он попал в плен во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.

Бывший соратник киллера Солоника по кличке Фашист ушёл добровольцем на СВО
Бывший соратник киллера Солоника по кличке Фашист ушёл добровольцем на СВО

Ранее сообщалось, что Милаев отправился добровольцем в зону СВО, потеряв деньги на криптобиржах. Осенью 2024 года он пытался заработать на платформе Ubit, вложившись в токены для майнинга, обещавшие пассивный доход. Однако у платформы не было лицензий, пользователи жаловались на блокировку карт и невозможность вывести средства. В ноябре 2026 года связь с ним оборвалась, а в июне стало известно, что он в плену.

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Александра Мышляева
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