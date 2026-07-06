«45-летний Антон Милаев приходится названым внуком дочери советского генсека Галины Брежневой. Мужчина ушел на СВО прошлой осенью, чтобы заработать денег. В апреле этого года он попал в плен во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Милаев отправился добровольцем в зону СВО, потеряв деньги на криптобиржах. Осенью 2024 года он пытался заработать на платформе Ubit, вложившись в токены для майнинга, обещавшие пассивный доход. Однако у платформы не было лицензий, пользователи жаловались на блокировку карт и невозможность вывести средства. В ноябре 2026 года связь с ним оборвалась, а в июне стало известно, что он в плену.