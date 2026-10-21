Скала Джонсон изменился до неузнаваемости ради роли 70-летнего старика

Голливудский актёр Дуэйн Джонсон, известный как Скала, превратился в 70-летнего старика ради съёмок нового фильма «Музыка ящериц». 54-летняя звезда боевиков появилась на площадке в Нью-Йорке с седой щетиной, глубокими морщинами и пигментными пятнами, пишет Variety.

Папарацци заметили Джонсона 20 октября в Бруклине во время съёмок вместе с юным актёром Тео Кларком Лебером. Вместо привычного мускулистого богатыря перед камерами предстал седовласый мужчина в бежевой панаме, длинном пальто, рубашке с галстуком и свободных брюках. На опубликованных снимках актёр держит кусок пиццы, а его маленький коллега — огромную игрушечную ящерицу.

Ради нового образа Джонсону пришлось не только провести часы в кресле гримёра, но и заметно похудеть. Ещё в 2025 году артист рассказывал, что специально избавился примерно от 14 килограммов мышечной массы. Над его внешностью работал знаменитый мастер грима Кадзу Хиро.

В фантастической картине Джонсону досталась роль эксцентричного 70-летнего мужчины по прозвищу Человек-курица. Его необычная спутница — 85-летняя курица Клаудия. По сюжету мальчик случайно обнаруживает загадочную ночную телепередачу, в которой ящерицы исполняют музыку. Попытки разгадать тайну приводят его к знакомству со странным стариком, с которым у ребёнка завязывается неожиданная дружба.

Основой фильма стала одноимённая детская книга американского писателя Дэниела Пинкуотера. Режиссёром выступает Бенни Сэфди, уже работавший с Джонсоном над спортивной драмой «Крушащая машина». Помимо Скалы, в актёрский состав вошли Рэйчел Макадамс, Алисия Сильверстоун, Джефф Голдблюм, Колман Доминго и Реджина Холл. Премьера запланирована на 25 декабря 2027 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что Роберта Паттинсона уговорили сыграть главную роль в фильме «Прайм-тайм» с помощью 200 банок никотиновых пакетиков. Изначально звезда «Сумерек» собирался выступить лишь продюсером картины, однако режиссёр Лэнс Оппенхайм придумал необычный способ переубедить артиста. Узнав о его пристрастии к никотиновым пакетикам Zyn, постановщик организовал доставку целой партии из Канады прямо в дом актёра в Лос-Анджелесе. Следом он отправил переработанный сценарий с шуточным письмом. В итоге Паттинсон согласился на главную роль.