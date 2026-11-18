Сгенерированные нейросетью изображения идеальной внешности формируют у пациентов завышенные ожидания от пластических операций. Люди начинают воспринимать цифровую картинку как точный образ будущего результата, хотя повторить его хирургическим путём зачастую невозможно. Об этом РИАМО рассказал пластический хирург Олег Снигирь.

По словам специалиста, всё больше людей приходят на консультации с ИИ-фотографиями, которые хотят воплотить в реальность. Согласно данным Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, с подобными запросами сталкивались 15% врачей.

Однако компьютерная визуализация не учитывает индивидуальные особенности организма.

«Но между цифровой иллюзией и хирургической реальностью лежит фундаментальное различие. Нейросеть оперирует пикселями и эстетическими клише, тогда как пластический хирург — анатомией, биомеханикой тканей и прогнозом заживления», — пояснил Снигирь.

Даже одинаковые операции могут давать совершенно разные результаты в зависимости от телосложения и физиологии человека. Кроме того, постоянное сравнение себя с искусственно созданными образами постепенно меняет представления о нормальной внешности: недостижимые параметры начинают восприниматься как стандарт красоты.

В результате пациент может остаться разочарованным итогом вмешательства, а перед хирургом встанет сложная этическая задача — объяснить границы возможного.

Врач рекомендует использовать нейросетевые картинки исключительно для обсуждения пожеланий. Решение об операции должно приниматься после очного осмотра, оценки анатомических особенностей и определения безопасных методов коррекции.