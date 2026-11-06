Российский фигурист Степан Маришин оказался под шквалом критики после падения своей партнёрши Альбины Камалдиновой на юниорском Гран-при России. Болельщики пересматривают записи выступлений дуэта и подозревают спортсмена в том, что он мог намеренно ронять девушку. Об этом пишет телеграм-канал Sport Baza.

Фигуриста Маришина обвинили в намеренных падениях партнёрши после Гран-при. Видео © Telegram/ Sport Baza

Поводом для обсуждений стал инцидент 5 ноября в Екатеринбурге. Во время произвольной программы Камалдинова сорвалась с поддержки и упала на лёд. Выступление пришлось остановить, продолжить прокат фигуристы уже не смогли.

Особенно возмутила зрителей реакция Маришина. Некоторые комментаторы считают, что он не предпринял достаточных усилий, чтобы удержать партнёршу или смягчить её падение. После этого в соцсетях начали распространять записи других выступлений спортсмена, усматривая в них похожие эпизоды.

Обсуждение быстро переросло в обвинения в жестоком обращении. Часть пользователей потребовала проверить действия фигуриста, а некоторые даже предложили обратиться в полицию, предположив возможность умышленного причинения вреда здоровью. Однако по видеозаписям нельзя достоверно установить намерения спортсмена.

После происшествия Камалдинову осмотрели врачи. По словам тренера пары Артура Минчука, медицинское обследование выявило ушиб. Фигуристке рекомендовали сделать пятидневный перерыв, после которого она сможет вернуться к тренировкам.

Ранее Life.ru сообщал о другом неудачном выступлении спортивной пары на контрольных прокатах сборной России. Во время программы Елизаветы Леонтьевой и Гордея Горелкина у фигуристки расстегнулось платье, из-за чего спортсменам пришлось остановить музыку и поправить костюм. Позднее дуэт допустил ещё одну ошибку — падение во время поддержки.