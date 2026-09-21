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Опубликовано 21 сентября, 15:35

У фигуристки Леонтьевой расстегнулось платье на контрольных прокатах

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин во время контрольных прокатов. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин во время контрольных прокатов. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

У российской фигуристки Софьи Леонтьевой расстегнулось платье прямо во время произвольного танца на контрольных прокатах сборной России в Москве. Музыку пришлось остановить, после чего спортсменка поправила костюм и вместе с партнёром Даниилом Горелкиным начала программу заново.

По словам Леонтьевой, проблемы с платьем начались ещё незадолго до выхода пары на лёд: на костюме разошлась молния, и тренеры попытались быстро её зашить. Однако уже в стартовой позиции расстегнулись кнопки.

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Фигуристка призналась, что произошедшее сказалось на выступлении. Горелкин также отметил, что вынужденная остановка «смазывает настрой»: после начала музыки спортсменам пришлось прервать прокат, успокоиться и снова настраиваться на программу.

Позднее пара допустила ещё одну ошибку — падение во время поддержки. Леонтьева рассказала, что подобного на тренировках с ними раньше не случалось. При этом оба спортсмена заявили после проката, что не получили повреждений.

Произвольный танец Леонтьевой и Горелкина поставлен на музыку из сериала «Игра престолов». По словам партнёра, идея программы принадлежала ему: Горелкин давно является поклонником сериала и предложил композицию тренеру Александру Свинину.

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Контрольные прокаты сборной России проходили в Москве 19 и 20 сентября. Федерация фигурного катания включила Леонтьеву и Горелкина в число участников танцев на льду.

Ранее Life.ru сообщал, что фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов снялись с контрольных прокатов после столкновения на разминке.

Больше новостей со льда — в разделе «Фигурное катание» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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