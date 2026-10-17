Скандал в Испании: «Реал» потребовал отставки главы Ла Лиги из-за слов о пропаганде нацистов
«Реал» потребовал отставки главы Ла Лиги Тебаса после сравнения ТВ с нацистами
Президент ФК «Реал» Флорентино Перес (слева) и глава Ла Лиги Хавьер Тебас (справа). Обложка © Wikipedia / Fotografías Archimadrid.es, X / Javier Tebas Medrano
Мадридский «Реал» потребовал немедленной отставки президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса после его высказываний о клубном телевидении. Футбольный функционер сравнил методы работы Real Madrid TV с пропагандистскими приёмами нацистской Германии, упомянув министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Клуб назвал подобные заявления недопустимыми.
Конфликт разгорелся после публикации Тебаса в соцсети X. Глава Ла Лиги обвинил руководство «Реала» и клубный телеканал в манипуляциях, направленных против судейства и организаторов чемпионата Испании. По его мнению, мадридцы выбирают удобные эпизоды, постоянно говорят о несправедливости и формируют образ врага. Именно эти методы он сравнил с пропагандой Геббельса, уточнив, что речь идёт о способах воздействия на аудиторию, а не о нацистской идеологии.
В официальном заявлении «Реал» назвал сравнение глубоко оскорбительным и обвинил Тебаса в систематических нападках на клуб. Мадридцы считают, что он демонстрирует отсутствие беспристрастности и уважения, необходимых руководителю Ла Лиги и вице-президенту Королевской испанской футбольной федерации. В связи с этим клуб потребовал его немедленного ухода с обеих должностей.
Тебас в ответ напомнил, что за 13 лет руководства Ла Лигой представители «Реала» неоднократно добивались его отставки. Однако отказываться от своей позиции функционер не намерен. По его словам, занимаемая должность требует независимости, а не пассивности перед несправедливостью или молчания в ответ на постоянные атаки Real Madrid TV на чемпионат. Он также обвинил руководство мадридцев в попытках запугивания и защите собственных интересов в ущерб турниру.
Спор стал очередным эпизодом многолетнего противостояния между Тебасом и президентом «Реала» Флорентино Пересом. Одним из главных предметов разногласий остаётся работа испанских арбитров и расследование дела Негрейры, связанного с выплатами «Барселоны» бывшему высокопоставленному представителю судейского корпуса.
По информации агентства EFE, Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность принятия мер по собственной инициативе в отношении Тебаса из-за его высказываний о «Реале».
Ранее Life.ru рассказывал о победе «Реала» над «Ромой» в Лиге чемпионов. Испанский клуб проигрывал со счётом 1:3, но смог не только уравнять счёт на табло римского стадиона, но и вырвать три очка.