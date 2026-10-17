Скандал в Испании: «Реал» потребовал отставки главы Ла Лиги из-за слов о пропаганде нацистов

Мадридский «Реал» потребовал немедленной отставки президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса после его высказываний о клубном телевидении. Футбольный функционер сравнил методы работы Real Madrid TV с пропагандистскими приёмами нацистской Германии, упомянув министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Клуб назвал подобные заявления недопустимыми.

Конфликт разгорелся после публикации Тебаса в соцсети X. Глава Ла Лиги обвинил руководство «Реала» и клубный телеканал в манипуляциях, направленных против судейства и организаторов чемпионата Испании. По его мнению, мадридцы выбирают удобные эпизоды, постоянно говорят о несправедливости и формируют образ врага. Именно эти методы он сравнил с пропагандой Геббельса, уточнив, что речь идёт о способах воздействия на аудиторию, а не о нацистской идеологии.

В официальном заявлении «Реал» назвал сравнение глубоко оскорбительным и обвинил Тебаса в систематических нападках на клуб. Мадридцы считают, что он демонстрирует отсутствие беспристрастности и уважения, необходимых руководителю Ла Лиги и вице-президенту Королевской испанской футбольной федерации. В связи с этим клуб потребовал его немедленного ухода с обеих должностей.

Тебас в ответ напомнил, что за 13 лет руководства Ла Лигой представители «Реала» неоднократно добивались его отставки. Однако отказываться от своей позиции функционер не намерен. По его словам, занимаемая должность требует независимости, а не пассивности перед несправедливостью или молчания в ответ на постоянные атаки Real Madrid TV на чемпионат. Он также обвинил руководство мадридцев в попытках запугивания и защите собственных интересов в ущерб турниру.

Спор стал очередным эпизодом многолетнего противостояния между Тебасом и президентом «Реала» Флорентино Пересом. Одним из главных предметов разногласий остаётся работа испанских арбитров и расследование дела Негрейры, связанного с выплатами «Барселоны» бывшему высокопоставленному представителю судейского корпуса.

По информации агентства EFE, Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность принятия мер по собственной инициативе в отношении Тебаса из-за его высказываний о «Реале».