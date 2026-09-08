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Опубликовано 8 сентября, 15:43

Скандально известного бойца поп-ММА Юсупова задержали в Москве за пьяную езду

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / team_zalimkhan_yusupov

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / team_zalimkhan_yusupov

Бойца поп-ММА Залимхана Юсупова задержали в Москве после поездки на автомобиле в состоянии опьянения. По данным «Рен ТВ», в отношении 33-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело.

Полицейские остановили Hongqi H5, которым управлял Юсупов. Бойцу предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался.

Ранее спортсмен уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Именно повторность в сочетании с отказом от освидетельствования стала основанием для уголовного преследования.

Юсупов известен не только выступлениями в поп-ММА, но и многочисленными конфликтами. В июне 2022 года на спортсмена набросилась толпа в Дагестане. Сообщалось, что нападению предшествовал его конфликт с другим бойцом Хадисом Ибрагимовым. В декабре того же года Юсупов набросился в подмосковном ресторане на белорусского кикбоксера Петра Романкевича. Впоследствии спортсмены встретились уже в клетке, где Юсупов победил соперника.

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В мае 2024 года боец вновь оказался в криминальной хронике. После словесного конфликта в центре Махачкалы в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Юсупов получил ранения руки и бедра, а предполагаемого стрелка задержали.

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Наталья Демьянова
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