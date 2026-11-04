Россия подготовила проект решения о применении к Армении статьи 25 Устава ОДКБ, которая предусматривает лишение права голоса за неуплату членских взносов. Документ могут рассмотреть на ближайшем заседании Совета коллективной безопасности, если соответствующий вопрос включат в повестку. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, инициатива Москвы связана с тем, что Ереван уже третий год фактически не участвует в работе военно-политического объединения и не выполняет финансовые обязательства.

«Это касается членских взносов и, скажем так, присутствия, но неучастия [третий год] в работе Организации Договора о коллективной безопасности», — пояснил Масадыков.

Генсек уточнил, что вопрос может попасть в повестку Совета коллективной безопасности после её утверждения 10 ноября. Окончательное решение останется за главами государств — участников организации.

«Решение о приостановке — это решение Армении. А вот решение Совета коллективной безопасности глав наших стран, оно будет известно после заседания СКБ», — сказал он ТАСС.

Согласно статье 25 Устава ОДКБ, государство, которое в течение двух лет не погашает задолженность перед организацией, может лишиться права голоса и возможности назначать своих представителей на квотные должности. Эти ограничения действуют до полного погашения долга и не означают автоматического прекращения членства.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД Армении исключил возможность возвращения страны к работе в ОДКБ. Мирзоян подчеркнул, что Ереван не намерен менять принятое решение о заморозке участия. Его заявление прозвучало на фоне предложения бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи окончательно исключить Армению из организации.