Скелет нанотираннуса «Джоди» продали на аукционе за $47,2 млн

Скелет нанотираннуса по прозвищу «Джоди», найденный в американском штате Монтана, продали за $47,255 млн. Организаторы аукциона Sotheby's оценивали доисторическую находку в $6–9 млн, однако итоговая цена многократно превысила первоначальный прогноз.







Останки динозавра обнаружила в 2019 году владелица ранчо Джоди Пирсон на своей земле в округе Гарфилд, неподалёку от города Джордан. Раскопки провела команда палеонтологов под руководством Клейтона Фиппса. Работы заняли один полевой сезон, а сам процесс попал в документальный сериал Dino Hunters, вышедший на Discovery в 2020 году.

Возраст скелета оценивается примерно в 67 млн лет. Его высота на специальной опоре составляет около 2,9 метра, а длина от головы до кончика хвоста — почти 6 метров. Экспонат включает около 191 ископаемого костного элемента, в том числе практически целый череп с 53 костями и примерно 50 зубами. Среди сохранившихся частей также есть позвонки, рёбра, кости таза и конечностей.

Нанотиранн долгое время оставался предметом научных споров. Часть исследователей считала небольшие скелеты этого типа останками молодых тираннозавров рекс, а не самостоятельного рода хищных динозавров. Согласно описанию лота, опубликованное осенью исследование Линдси Занно и Джеймса Наполи, основанное на изучении более 200 ископаемых образцов, подтвердило самостоятельный статус нанотиранна.

«Джоди» относится к числу всего трёх известных науке скелетов этого динозавра. По полноте сохранности он уступает лишь экземпляру по прозвищу «Кровавая Мэри», найденному в составе знаменитой пары окаменелостей «Сражающиеся динозавры». После продажи покупателю предстоит самостоятельно организовать вывоз экспоната с площадки хранения, а также оплатить связанные с транспортировкой и передачей расходы.

Ранее в Великобритании палеонтологи описали новый вид хищного динозавра, останки которого больше века пролежали в музейной коллекции. Речь идёт о фрагменте черепа из собрания лондонского Музея естественной истории. Новый вид назвали Invictibellatrix amberina — «непобедимая воительница». По оценкам исследователей, этот динозавр жил около 120 миллионов лет назад на территории современной Великобритании и относился к мегарапторам — двуногим хищникам с мощными передними конечностями. Предположительно, длина животного достигала трёх-четырёх метров, а масса — 200–300 килограммов. Сами когти не сохранились, но по родственными видам исследователи считают, что они могли быть довольно длинными.