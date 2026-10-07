Скидка может выйти боком: Автоэксперт объяснил, как не прогадать с летними шинами осенью

Покупка летних шин осенью или зимой по акции действительно может помочь сэкономить, но выбирать комплект только по размеру скидки не стоит. Руководитель автосервиса Николай Погуляев в беседе с RG.ru предупредил водителей, что за привлекательной ценой могут скрываться неподходящие характеристики, неясные условия хранения или дополнительные расходы.

Перед оплатой эксперт советует сверить ширину, профиль и посадочный диаметр с рекомендациями производителя автомобиля. Также нужно проверить индексы нагрузки и скорости. Особенно внимательно к этим параметрам следует относиться владельцам кроссоверов и машин с крупными колёсами, поскольку внешне похожая покрышка может не соответствовать требованиям конкретной модели.

Не стоит брать шины другого размера только из-за низкой цены. Изменение наружного диаметра колеса способно повлиять на показания спидометра и одометра, управляемость машины, а в некоторых случаях привести к контакту покрышки с кузовом или деталями подвески.

Распродажи нередко распространяются на складские остатки и продукцию прошлых поставок. Сам по себе возраст такой резины ещё не говорит о плохом состоянии. Однако Погуляев рекомендует выяснить происхождение комплекта и условия хранения, а перед покупкой осмотреть поверхность на трещины, деформации, повреждения бортов и следы контакта с маслами или химикатами.

Для легковых шин гарантийный срок службы по ГОСТу составляет пять лет с даты изготовления. После этого возможность эксплуатации оценивают уже по техническому состоянию покрышки.

Если комплект покупают за несколько месяцев до сезона, заранее стоит решить вопрос с хранением. Шины без дисков рекомендуется держать вертикально, периодически меняя точку опоры, а колёса в сборе допускается складывать горизонтально или размещать на специальных подвесах. В любом случае резину нужно защитить от прямого солнца, нагрева, влаги и агрессивной химии.

Ранее Life.ru рассказывал, с чего начинать поиск неисправности, если автомобиль внезапно перестал заводиться. Автоэксперт советовал в первую очередь проверить аккумулятор и работу стартера. Если батарея заряжена, стартер вращает двигатель, а топливо в баке есть, проблема может скрываться в системе зажигания, причём не обязательно в свечах — причиной способны оказаться датчики и другие элементы.