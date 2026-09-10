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Регион
Опубликовано 10 сентября, 18:42

Скин в игре не стоит Родины: 11-летний кадет красиво «отшил» украинских вербовщиков

Калининградский губернатор наградит школьника, отказавшегося поджечь ж/д объект

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал наградить 11-летнего Богдана — ученика кадетского класса, который отказался выполнять опасное задание от неизвестного из онлайн-игры и рассказал обо всём матери.

Видео © Telegram/Ирина Волк

По данным МВД, мальчику предложили 40 тысяч рублей за поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Неизвестный вышел на связь с ребёнком после того, как тот спросил в игровом чате, как заработать валюту на покупку аксессуара для своего персонажа. Богдан отказался от предложения и сообщил о случившемся матери. Женщина сфотографировала переписку и передала материалы в полицию.

Беспрозванных заявил во время прямой линии с жителями региона, что лично пригласит школьника, поблагодарит его и вручит почётную грамоту. Губернатор также сообщил, что региональные власти вместе с ФСБ подготовили для школ программу по защите детей от информационных атак и вовлечения в преступную деятельность.

Представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что сотрудники полиции уже наградили Богдана на церемонии в калининградском Доме молодёжи. Она назвала поступок мальчика по-настоящему взрослым.

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Почему дети соглашаются на диверсии и как этому помешать — объясняет СК

Накануне Life.ru рассказывал, как школьники на Урале сорвали подготовку диверсии на железной дороге. Их 14-летний сверстник предлагал за деньги фотографировать объекты в Камышловском районе, однако ребята отказались и сообщили о происходящем в полиции. Дело подростка направили в суд.

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Обложка © Telegram/Ирина Волк

Николь Вербер
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