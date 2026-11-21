Белый дом во главе с Дональдм Трампом всерьёз заинтересовался поисками снежного человека. В опубликованном Пентагоном отчёте о проведённом расследовании собраны рассказы жителей Юты о встречах с необычными существами. Среди них — скинвокер из мифологии навахо и животное, которое очевидцы сравнивали с крупной собакой со свиным рылом. О рассекреченном документе пишет The Telegraph.

Для расследования компания Bigelow Aerospace Advanced Space Studies направила в район Форт-Дюшена группу из четырёх специалистов. Они опросили более 25 местных жителей и установили цифровые камеры.

Очевидцы рассказывали о светящихся шарах, существах, похожих на собак и передвигавшихся на двух ногах, необычных криках и «доисторических птицах». Один из жителей описал зверя, который, по его словам, двигался «как профессиональный легкоатлет». В отчёте говорится и о найденной шерсти: однако анализ показал, что она принадлежала собаке и еноту. Хотя очевидцы уверяют, что это свидетельство присутствия в местных лесах оборотня.

Отдельно Лесная служба США опубликовала архивные материалы о Бигфуте (снежном человеке). В одном из отчётов исследовали крупные следы в национальном лесу Уматилла, но специалист по выслеживанию счёл их искусной подделкой. Длина одного отпечатка составляла около 38 сантиметров, ширина — 18 сантиметров.

Профессор антропологии Дэвид Дэглин рассказал журналистам The Telegraph, что не следует так категорично отрицать правдоподобность найденных следов. Он напомнил, что за последние десятилетия накопилось очень много фактов, которые говорят о существовании снежного человека. Другое дело, что необходимо проводить подробный анализ каждого свидетельства. Дэглин допустил, что Пентагон может скрывать некоторые вещи, чтобы не вносить панику. Он добавил, что Белый дом мог потребовать рассекретить некоторые материалы, чтобы хоть как-то успокоить американцев, верящих в мистику.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пентагон обнародовал новую партию рассекреченных материалов с неопознанными объектами возле кораблей на Ближнем Востоке. Среди опубликованных записей оказались видео, предположительно снятые американскими военными в 2020 и 2026 годах.