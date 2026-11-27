Российские беспилотники ночью нанесли удар по логистическому центру в городе Белая Церковь Киевской области. Как заявили в Минобороны РФ, на объекте хранились компоненты для изготовления твёрдого ракетного топлива.

По информации военного ведомства, складская площадка стала одной из целей ночной атаки на объекты украинской инфраструктуры. Другие сведения о предприятии, которому принадлежит логистический центр, в сообщении не приводятся.

Российские военные также заявили об ударах по транспортной инфраструктуре, предприятиям военной промышленности и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Какие именно суда подверглись атаке, в предоставленном фрагменте не уточняется.