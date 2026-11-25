Российские войска поразили терминал украинской компании «Новая почта» в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, объект использовался для хранения грузов двойного назначения, поставляемых западными странами для обеспечения Вооружённых сил Украины.

Повреждение объекта «Новой почты» подтвердили и местные власти. Под удар также попал гипермаркет «Эпицентр». Украинская сторона сообщила об одном погибшем в результате атаки на город, не уточнив его связи с почтовым терминалом.

Минобороны России ранее неоднократно заявляло об использовании логистической инфраструктуры украинского почтового оператора для снабжения ВСУ. Так, 3 ноября российские военные нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Бердичеве Житомирской области.