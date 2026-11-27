Завод «Термопласт» в Хмельницкой области попал под российский удар
МО РФ сообщило об ударе по предприятию «Термопласт» в Хмельницкой области
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Российские военнослужащие в ночь на 27 ноября нанесли удар по промышленному предприятию «Термопласт» в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесены удары БПЛА по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.
По информации оборонного ведомства, объект в населённом пункте Летичев был задействован в выпуске ударных беспилотников. Предприятие стало одной из целей ночной атаки с применением БПЛА. Удары также были направлены на транспортную инфраструктуру и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.
Накануне российские войска нанесли удар по заводу «Химволокно» в Киеве. По данным Минобороны РФ, там изготавливали компоненты боевых частей беспилотников средней и большой дальности. Предприятие уже фигурировало в сводке оборонного ведомства 19 октября.
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