Российские военнослужащие в ночь на 27 ноября нанесли удар по промышленному предприятию «Термопласт» в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесены удары БПЛА по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в сообщении.

По информации оборонного ведомства, объект в населённом пункте Летичев был задействован в выпуске ударных беспилотников. Предприятие стало одной из целей ночной атаки с применением БПЛА. Удары также были направлены на транспортную инфраструктуру и морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.

Накануне российские войска нанесли удар по заводу «Химволокно» в Киеве. По данным Минобороны РФ, там изготавливали компоненты боевых частей беспилотников средней и большой дальности. Предприятие уже фигурировало в сводке оборонного ведомства 19 октября.