В Московской области таможенники обнаружили склад с крупной партией китайской техники, ввезённой в Россию с нарушениями. Под изъятие попали 376 мотоциклов, квадроциклов и детских электромобилей общей стоимостью более 28 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в Центральной акцизной таможне.

Склад нелегальной техники в Подмосковье. Фото © ФТС

Вся техника принадлежала одному владельцу. Нарушения выявили во время проверки товаров, уже прошедших таможенное оформление. Выяснилось, что указанное в документах количество техники не совпадало с фактическим, а характеристики некоторых товаров отличались от заявленных.

По итогам проверки всю партию признали незаконно перемещённой через таможенную границу Евразийского экономического союза. Сумма неуплаченных пошлин и налогов превысила 11 миллионов рублей.

Технику изъяли со склада. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Владельцу товара в случае возбуждения дела и обвинительного приговора может грозить до пяти лет лишения свободы. Статья также предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что за девять месяцев 2026 года российские таможенники изъяли незаконно перемещаемые товары на 9,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 3,5 миллиарда пришлось на товары, которые пытались незаконно ввезти в страну. За тот же период таможенные органы возбудили более 1200 уголовных дел.