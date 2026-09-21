Скоч побеждает на выборах в ГД в Белгородской области с 74,35% голосов

Действующий депутат Госдумы Андрей Скоч занял первое место в Старооскольском одномандатном округе № 80 в Белгородской области. Это следует из данных ЦИК.

После завершения подсчёта голосов кандидат от «Единой России» получил 74,35%. У ближайшего соперника, представителя КПРФ Юрия Криводерова, 7,26%. Кандидат от ЛДПР Богдан Червинский набрал 5,50%.