Скоч побеждает на выборах в ГД в Белгородской области с 74,35% голосов
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Действующий депутат Госдумы Андрей Скоч занял первое место в Старооскольском одномандатном округе № 80 в Белгородской области. Это следует из данных ЦИК.
После завершения подсчёта голосов кандидат от «Единой России» получил 74,35%. У ближайшего соперника, представителя КПРФ Юрия Криводерова, 7,26%. Кандидат от ЛДПР Богдан Червинский набрал 5,50%.
Ранее представители ЕР Марсель Шайдуллин и Марат Нуриев заняли первые места на выборах в Госдуму в Альметьевском и Центральном округах Татарстана. В Альметьевском округе № 35 Шайдуллин получил 64,31% голосов. В Центральном округе № 36 Нуриева поддержали 59,92% избирателей.
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