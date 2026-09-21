ЦИК: Шайдуллин и Нуриев победили на выборах в Госдуму в двух округах Татарстана

Представители «Единой России» Марсель Шайдуллин и Марат Нуриев заняли первые места на выборах в Госдуму в Альметьевском и Центральном округах Татарстана. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.

В Альметьевском округе № 35 Шайдуллин получил 64,31% голосов. Его ближайший соперник, кандидат КПРФ Рамиль Ахметвалиев, набрал 12,63%. Третью позицию занял Рамиль Габдулвалиев от «Новых людей» с результатом 8,12%.

В Центральном округе № 36 Нуриева поддержали 59,92% избирателей. Представительница КПРФ Динара Халимдарова получила 14,12%, а кандидат «Справедливой России» Виталий Белоусов — 9,97%.