ЦИК: Шайдуллин и Нуриев победили на выборах в Госдуму в двух округах Татарстана
Обложка © Life.ru
Представители «Единой России» Марсель Шайдуллин и Марат Нуриев заняли первые места на выборах в Госдуму в Альметьевском и Центральном округах Татарстана. Это следует из данных онлайн-табло ЦИК после обработки 100% протоколов.
В Альметьевском округе № 35 Шайдуллин получил 64,31% голосов. Его ближайший соперник, кандидат КПРФ Рамиль Ахметвалиев, набрал 12,63%. Третью позицию занял Рамиль Габдулвалиев от «Новых людей» с результатом 8,12%.
В Центральном округе № 36 Нуриева поддержали 59,92% избирателей. Представительница КПРФ Динара Халимдарова получила 14,12%, а кандидат «Справедливой России» Виталий Белоусов — 9,97%.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» получила 42,03% на выборах в Законодательное собрание Алтайского края после обработки всех протоколов. По данным ЦИК, КПРФ заняла второе место с 17,88%, уступив лидеру 24,15 процентного пункта. ЛДПР набрала 11,94%, «Новые люди» — 10,56%, «Справедливая Россия» — 6,94%. За Партию пенсионеров проголосовали 4,40% избирателей, за «Коммунистов России» — 4,25%.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.