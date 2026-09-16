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Регион
Опубликовано 16 сентября, 05:52

Сколько стоит откупиться от службы в ВСУ — бедным придётся идти на фронт

Пленный боец ВСУ заявил, что за уклонение от службы надо платить до $50 тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Освободиться от службы в ВСУ можно за сумму от 10 до 50 тысяч долларов, однако предлагают это далеко не всем. Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий из 21-й отдельной механизированной бригады.

Боец рассказал, что лично ему такого предложения никто не делал. Мужчина утверждает, что о существовании подобной практики слышал от других и потому не может подтвердить её на собственном опыте.

По словам пленного, сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали его, несмотря на документы, которые, как он считает, давали основания для освобождения от службы. Позднее военнослужащий обращался к командованию и заявлял, что из-за возраста не способен выполнять часть поставленных задач, однако его рапорты результата не дали.

Он связал это с серьёзной нехваткой людей в подразделении. Независимого подтверждения рассказанным пленным обстоятельствам в сообщении не приводится, пишет ТАСС.

Пленный заявил, что за взятку в $100 тысяч можно работать в ТЦК вместо фронта
Пленный заявил, что за взятку в $100 тысяч можно работать в ТЦК вместо фронта

Тем временем Россия и Украина продолжают обсуждать возвращение военнослужащих. Ранее Life.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала об активной подготовке нового обмена военнопленными.

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Владимир Озеров
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