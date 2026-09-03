Сколько стоит питаться правильно: Маркетолог разложил недельный чек по полочкам

Полноценная продуктовая корзина здорового питания обходится одному взрослому россиянину примерно в 3 500–5 500 рублей в неделю. Такую оценку в интервью радио Sputnik привёл маркетолог и бизнес-консультант Сергей Маликов.

По его словам, итоговая сумма зависит от города, выбранных супермаркетов и марок товаров. Классическая продуктовая корзина, рассчитанная по минимальным стандартам, стоит около 8 100 рублей в месяц — примерно 2 000 рублей в неделю. В Москве и Петербурге показатель поднимается до 2 500 рублей, в небольших регионах — снижается.

Однако такой набор собран «по-простому»: недорогой хлеб, картошка и сахар. В нём нет качественного мяса, хорошей рыбы и свежих овощей, поэтому назвать его полезным нельзя. При переходе на по-настоящему правильное питание чек вырастает примерно вдвое.

«Больше всего денег — около 2 000 рублей в неделю — уйдёт на белок: курицу, индейку, мясо, яйца и рыбу. Ещё 1 500 рублей уйдут на свежие овощи, зелень и фрукты», — уточнил эксперт.

Творог, сыр и натуральные йогурты обойдутся в 700–900 рублей. А вот полезные крупы и растительное масло стоят дешевле всего, поскольку одной пачки или бутылки хватает более чем на месяц. В итоге переход от минимального рациона к полноценному питанию по медицинским стандартам увеличивает расходы в 2–2,5 раза.

Ранее Росстат сообщил, что средняя начисленная зарплата в российских организациях в июне 2026 года составила 114 743 рубля, увеличившись на 9,6% за год. По сравнению с маем, когда показатель равнялся 110 216 рублям, прибавка достигла 4,1%. Речь идёт о номинальном заработке до вычета налогов, включающем премии и надбавки, поэтому цифра не отражает доход большинства работников. При этом рост зарплат опережает инфляцию: по оценке Минэкономразвития, реальная зарплата с поправкой на рост цен в июне прибавила 3,4% в годовом выражении.