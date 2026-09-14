«Скользкая дорожка»: Дочь Келлога заступилась за экс-пресс-секретаря Зеленского

Дочь спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала решение Владимира Зеленского ввести санкции против бывшего пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель.

В публикации в соцсети X она заявила, что не во всём согласна с высказываниями Мендель и ранее сама публично критиковала её позицию. Однако, по мнению Моббс, государственные ограничения в отношении человека из-за его слов вызывают вопросы.

«Демократические ценности не означают защиту только тех высказываний, которые мы считаем достойными. Они означают признание того, что свободные люди иногда будут говорить вещи, которые мы считаем оскорбительными, разрушительными или даже отвратительными, и сопротивление искушению использовать власть государства, чтобы заставить их замолчать», — написала она.

Моббс призвала представить доказательства, если у властей есть сведения о сотрудничестве Мендель с Россией. По её словам, подобные обвинения должны рассматриваться в рамках закона, а не через ограничения за публичные заявления.

Дочь американского чиновника назвала введение санкций из-за высказываний «скользкой дорожкой». Она отметила, что свобода слова предполагает возможность существования разных, в том числе спорных, мнений.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря Владимира Зеленского с 2019 по 2021 год. После ухода с поста она продолжила публичную деятельность и регулярно высказывается о событиях на Украине.

Напомним, что Зеленский подписал указ о санкциях против Мендель, а также ряда российских граждан и компаний. Бывшая сотрудница его офиса в последние годы публично критиковала действия украинского руководства, в том числе его решения в военной и внутренней политике.