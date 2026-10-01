«Скоро все будем ездить на китайских машинах»: Путин заявил о кризисе автопрома Европы

Европейский автопром оказался в глубоком кризисе, а китайские машины продолжат занимать всё больше места на мировом рынке, считает Владимир Путин. Эту тенденцию президент России отдельно затронул на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Автомобильная промышленность Европы — предприятия закрываются, да? Мы скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дёшево и качественно», — сказал глава российского государства.

Россия уже активно пользуется автомобилями из КНР, как и многие другие государства. При этом Москва, по словам президента, не собирается отвечать на распространение барьеры или санкции со стороны «цивилизованного мира». Вместо этого российская сторона договаривается с китайскими партнёрами и ищет возможности для увеличения импорта.

Сотрудничество при этом развивается в обе стороны. Путин отметил, что доля российской промышленной продукции на рынке КНР постоянно увеличивается. Такой встречный процесс он привёл в качестве результата взаимодействия Москвы и Пекина.

Ранее аналитики сообщили, что наибольшее число автомобилей китайских марок в России зарегистрировано в Москве — 542,1 тысячи машин. Второе место заняла Московская область, где на учёте стоит 297,6 тысячи машин из КНР. Третью строчку удерживает Санкт-Петербург с показателем 193,5 тысячи автомобилей.