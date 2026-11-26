Скоро: Зеленский испугался массированного удара Армии России по целям на Украине
Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара
Россия завершает подготовку к новому массированному удару по энергетической и логистической инфраструктуре Украины. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.
При этом не привёл дополнительных подробностей о предполагаемых сроках и возможных целях атаки.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал Киеву гораздо более болезненный ответ на атаки Крымского моста. Это исключительно мирный объект, который давно не используется для перемещения техники, боеприпасов и даже нефтепродуктов, подчеркнул российский лидер.
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