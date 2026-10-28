«Скорое время — понятие растяжимое»: Песков высказался о сроках встречи Путина, Трампа и Зеленского

Обещанная президентом США Дональдом Трампом скорая встреча с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться не так быстро, как предполагает американский лидер. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обратив внимание на неопределённость обозначенных Вашингтоном сроков.

«Понятие «скорое время» — растяжимое», — заметил представитель Кремля, комментируя слова Трампа о перспективах трёхстороннего саммита.

Ранее американский президент выразил уверенность, что переговоры с участием лидеров России и Украины удастся организовать в ближайшее время. По его словам, стороны добиваются значительного прогресса в урегулировании конфликта. Однако конкретной даты встречи Трамп не назвал.