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Опубликовано 28 октября, 18:45

«Скорое время — понятие растяжимое»: Песков высказался о сроках встречи Путина, Трампа и Зеленского

Песков ответил Юнашеву на вопрос о «скорой» встрече Путина, Трампа и Зеленского

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Обещанная президентом США Дональдом Трампом скорая встреча с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться не так быстро, как предполагает американский лидер. Об этом в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обратив внимание на неопределённость обозначенных Вашингтоном сроков.

«Понятие «скорое время» — растяжимое», — заметил представитель Кремля, комментируя слова Трампа о перспективах трёхстороннего саммита.

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Ранее американский президент выразил уверенность, что переговоры с участием лидеров России и Украины удастся организовать в ближайшее время. По его словам, стороны добиваются значительного прогресса в урегулировании конфликта. Однако конкретной даты встречи Трамп не назвал.

Больше новостей о международных переговорах, дипломатии и отношениях России и США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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