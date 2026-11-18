Три поколения семьи из Башкортостана — 64-летний Григорий Соколов, его сын Максим и внук Анатолий — одновременно служат в зоне СВО. Дед и отец работают в ремонтной роте полка «Башкортостан», а молодой боец выполняет задачи на другом направлении. Семейную историю и подробности своей службы Максим рассказал RT.

Максим заключил контракт в апреле 2023 года. Спустя месяц за ним последовал отец, а позднее к ним присоединился 21-летний Анатолий — кандидат в мастера спорта по плаванию. За эффектную внешность сослуживцы дали ему позывной Голливуд.

«Для меня самый страшный позор — убежать», — объяснял Максим своё решение уйти на фронт.

В феврале 2024 года во время эвакуации раненых БМП Максима атаковал FPV-дрон. Боец получил переломы руки и ноги, а также множественные осколочные ранения. Несмотря на собственную травму, он помог контуженному водителю прийти в себя. Тот, в свою очередь, наложил Максиму жгуты. После лечения вернуться к работе наводчиком военнослужащий уже не смог и перешёл в ремонтное подразделение.

Там он вновь оказался рядом с отцом. Вместе они занимаются доработкой комплектующих. Максим признаёт, что в рабочих спорах последнее слово чаще остаётся за Григорием: сказывается технический опыт старшего поколения.

«Служить гораздо спокойнее, когда у тебя кто-то есть родной», — поделился боец.

Григорий тем временем с нуля организовал в подразделении мастерскую, где используют 3D-печать и изготавливают необходимые детали. Позывной Скрипач он получил ещё во время службы в Афганистане. В январе мужчине исполнится 65 лет — это предельный возраст пребывания в зоне СВО. Однако оставлять начатое дело он не собирается и намерен продолжить курировать мастерскую дистанционно.

Ранее Life.ru рассказывал о другом примере семейной поддержки на фронте, когда отец российского солдата отправился в охваченный боями Артёмовск, чтобы разыскать сына-военнослужащего, и после встречи остался рядом с ним ещё на две недели.