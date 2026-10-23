Скрытый баг организма: Психосоматический кашель начал изводить россиян

В России с начала осени участились жалобы на продолжительный сухой кашель, который не сопровождается привычными симптомами простуды. В некоторых случаях причиной недомогания могут становиться стресс и повышенная тревожность. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на врачей.

Пациенты рассказывают о навязчивом першении в горле, которое не исчезает даже после лечения. Иногда врачи первоначально подозревают астму или аллергическую реакцию, однако впоследствии рассматривают и психологические причины. При отсутствии выявленных заболеваний людям могут рекомендовать консультацию психотерапевта.

По словам психолога Жанны Абрамовой, сильные эмоциональные переживания способны сопровождаться приступами кашля и ощущением нехватки воздуха. Подобные проявления иногда возникают на фоне панической атаки. Провоцирующими факторами могут выступать страх, нервное перенапряжение или внезапное потрясение.

Чаще всего с такими жалобами к специалистам обращаются женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Впрочем, собеседники издания связывают эту тенденцию с большей готовностью пациенток обращаться за психологической помощью. Мужчины, напротив, нередко игнорируют симптомы или объясняют их курением.

При этом затяжной кашель нельзя автоматически списывать на нервы. Прежде чем связывать его с эмоциональным состоянием, необходимо пройти медицинское обследование и исключить другие возможные заболевания.