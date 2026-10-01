Скрывалась 30 лет по паспорту сестры: 86-летнюю пенсионерку задержали за убийство мужа

В Орловской области задержали 86-летнюю женщину, которую следствие считает организатором убийства собственного мужа, совершённого около 30 лет назад. Об этом сообщает KP.ru.

По версии следствия, преступление произошло в селе Отрадинское. Тело мужчины впоследствии обнаружили в овраге. К расправе также был причастен сын женщины, который помог избавиться от останков погибшего.

После произошедшего подозреваемая скрылась. Всё это время она, по данным следствия, жила под чужим именем и пользовалась паспортом своей сестры.

После задержания пенсионерка призналась в преступлении и раскаялась, пишет издание со ссылкой на материалы следствия. На момент, когда правоохранители её нашли, женщине исполнилось 86 лет.

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