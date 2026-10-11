Сладкая передозировка: Врач назвал смертельную дозу сахара
Врач Хвостов: 2–2,5 кг сахара за один раз могут стать смертельной дозой
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Около 2–2,5 килограмма сахара, съеденных за один раз, могут представлять смертельную опасность для взрослого человека, однако это лишь теоретическая оценка. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Михаил Хвостов.
«Острая передозировка обычным сахаром через рот практически невозможна: теоретическая смертельная доза для взрослого составляет около 2–2,5 кг за один раз, но защитный рвотный рефлекс не позволит столько съесть», — пояснил врач ТАСС.
По его словам, получить такую дозу даже вместе со сладкими продуктами практически невозможно. Гораздо серьёзнее риск для людей с сахарным диабетом, у которых даже значительно меньшее количество быстрых углеводов может вызвать выраженную гипергликемию.
Хвостов отметил, что опасным может быть и быстрое внутривенное введение концентрированной глюкозы. Тяжёлая гипергликемия способна привести к угрожающим жизни состояниям. При спутанности сознания, выраженной сонливости, рвоте и других признаках резкого ухудшения состояния требуется срочная медицинская помощь.
При этом врач призвал больше опасаться не одномоментного переедания сладкого, а его регулярного избытка в рационе. ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара менее чем 10% суточной калорийности — это около 50 граммов при рационе в 2000 ккал. Снижение до уровня около 25 граммов в сутки может дать дополнительную пользу здоровью.
Ранее Life.ru рассказывал, кому и зачем может понадобиться мониторинг уровня сахара в крови. Эндокринолог Антонина Ходашинская объясняла, что контроль глюкозы важен не только при уже диагностированном диабете, но и при некоторых нарушениях углеводного обмена и повышенном метаболическом риске. К факторам риска относятся в том числе избыточный вес, низкая физическая активность, гипертония и случаи диабета у близких родственников.
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