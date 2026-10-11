Сладкая передозировка: Врач назвал смертельную дозу сахара

Около 2–2,5 килограмма сахара, съеденных за один раз, могут представлять смертельную опасность для взрослого человека, однако это лишь теоретическая оценка. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заместитель директора Института медицины и медицинских технологий НГУ Михаил Хвостов.

«Острая передозировка обычным сахаром через рот практически невозможна: теоретическая смертельная доза для взрослого составляет около 2–2,5 кг за один раз, но защитный рвотный рефлекс не позволит столько съесть», — пояснил врач ТАСС.

По его словам, получить такую дозу даже вместе со сладкими продуктами практически невозможно. Гораздо серьёзнее риск для людей с сахарным диабетом, у которых даже значительно меньшее количество быстрых углеводов может вызвать выраженную гипергликемию.

Хвостов отметил, что опасным может быть и быстрое внутривенное введение концентрированной глюкозы. Тяжёлая гипергликемия способна привести к угрожающим жизни состояниям. При спутанности сознания, выраженной сонливости, рвоте и других признаках резкого ухудшения состояния требуется срочная медицинская помощь.

При этом врач призвал больше опасаться не одномоментного переедания сладкого, а его регулярного избытка в рационе. ВОЗ рекомендует ограничивать свободные сахара менее чем 10% суточной калорийности — это около 50 граммов при рационе в 2000 ккал. Снижение до уровня около 25 граммов в сутки может дать дополнительную пользу здоровью.

Ранее Life.ru рассказывал, кому и зачем может понадобиться мониторинг уровня сахара в крови. Эндокринолог Антонина Ходашинская объясняла, что контроль глюкозы важен не только при уже диагностированном диабете, но и при некоторых нарушениях углеводного обмена и повышенном метаболическом риске. К факторам риска относятся в том числе избыточный вес, низкая физическая активность, гипертония и случаи диабета у близких родственников.