Сладкая сделка: На Петербургской бирже впервые продали мёд

На Петербургской бирже впервые продали мёд. Покупатель приобрёл сразу тонну липового мёда, произведённого в Приморском крае. О первой такой сделке сообщила сама торговая площадка.

Теперь пчеловоды смогут использовать биржевые механизмы для продажи своей продукции. В первую очередь новый канал сбыта рассчитан на небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства, которые занимают значительную долю рынка.

Предполагается, что организованные торги помогут производителям находить покупателей и сделают формирование цен более прозрачным. По мере развития нового направления биржа также рассчитывает создать региональные ценовые индикаторы на мёд.

Начальник управления развития новых товарных рынков Петербургской биржи Лариса Вовкивская пояснила, что расширение ассортимента отвечает запросам рынка. По её словам, продажа мёда через биржу одновременно возрождает торговые традиции России XIX–XX веков.

Мёд пополнил список сельскохозяйственных товаров, доступных на площадке. Ранее здесь начали торговать сахаром и овечьей шерстью. Следующим направлением может стать мясо — возможность запуска таких торгов уже прорабатывается.

В Приморье, откуда поступила первая партия мёда, действует программа поддержки пчеловодства до 2028 года. Она предусматривает в том числе компенсацию до 60% расходов на создание пасек, а также помощь в продвижении продукции и развитии экспорта.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с качеством мёда на российском рынке. По данным Роскачества, доля проверенных торговых марок с признаками добавления сахарного сиропа сократилась с 75% в исследовании 2024 года до 19% в исследовании 2026-го. Кроме того, с 1 декабря должен вступить в силу новый ГОСТ на мёд.