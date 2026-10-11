Сладкий налог расколол партию Мерца: Девять немецких министров выступили против нового сбора

Девять министров федеральных земель Германии, представляющих консервативный блок ХДС/ХСС, выступили против введения налога на сахар и направили совместное письмо канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом сообщает газета Die Welt, в распоряжении которой оказался документ.

«Мы, министры ведомств по вопросам сельского хозяйства от блока ХДС/ХСС, высказываемся против налога на потребление сахаросодержащих продуктов», — говорится в обращении.

Письмо подписали представители Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена, Северного Рейна — Вестфалии, Рейнланд-Пфальца, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Берлина. Помимо Мерца, документ адресован руководству ведомства канцлера и парламентской фракции ХДС/ХСС.

Авторы обращения считают, что новый сбор противоречит коалиционному соглашению и создаст дополнительную нагрузку на сельское хозяйство. По их мнению, борьба с чрезмерным потреблением сахара должна строиться на добровольных мерах, просвещении и личной ответственности граждан.

«Подобное вмешательство в рынок сахара приведёт к падению доходов, что совершенно невозможно обосновать перед нашими фермерскими хозяйствами», — подчёркивается в письме.

Министры также предупредили о дополнительных расходах для пищевой промышленности: производителям придётся пересматривать рецептуры напитков. По данным Bild, налог планируют ввести с 1 июля 2027 года. Его планируют взимать с производителей, выпускающих более 70 тысяч литров напитков в год. Компании с меньшими объёмами предполагается освободить от сбора. Окончательное решение пока не принято.

Ранее Life.ru сообщал, что однопартийцы Фридриха Мерца пригрозили заблокировать налоговые реформы правительства. В сентябре руководители нескольких федеральных земель от ХДС договорились противодействовать новым сборам, включая налоги на сахар, пластик и криптовалюту. Причиной недовольства стали дополнительные финансовые обязательства для граждан и бизнеса.