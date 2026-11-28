Жительница Москвы обнаружила живых личинок в конфетах «Маска» производства фабрики «Красный Октябрь», которые заказала с доставкой из «Пятёрочки». Адрес магазина, из которого привезли сладости, покупательнице сообщить отказались, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичке привезли червивые конфеты из «Пятёрочки». Видео © SHOT ПРОВЕРКА

По словам москвички Стеллы, 24 ноября она заказала продукты с доставкой в Даниловском районе столицы. За 302 грамма развесных конфет девушка заплатила 166 рублей. Однако внутри сладостей оказались живые личинки.

Покупательница сняла неприятную находку на видео и обратилась в службу поддержки торговой сети. Представители «Пятёрочки», по данным SHOT ПРОВЕРКИ, принесли извинения, вернули деньги за конфеты и предложили промокод на 100 рублей для следующего заказа.

Это не первый подобный случай с продукцией предприятий холдинга «Объединённые кондитеры», в который входят фабрики «Красный Октябрь» и «Рот Фронт».