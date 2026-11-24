Звёздный адвокат Сергей Жорин вышел на связь после экстренной госпитализации и операции в Италии. Юрист рассказал о своём самочувствии, поблагодарил всех за поддержку и поделился забавными подробностями пребывания в зарубежной больнице. Соответствующий пост он опубликовал в личном телеграм-канале.

По словам Жорина, он получил травму, из-за которой ему потребовалось хирургическое вмешательство. Операцию провели 23 ноября. Сейчас адвокат принимает обезболивающие, проходит обследования и постепенно приходит в себя после наркоза.

«Слава Богу — не смертельно. Ещё какое-то время побуду в больнице и надеюсь, скоро вернусь в строй», — поделился юрист.

Жорин также рассказал, как российские журналисты пытались выяснить подробности его состояния, представляясь родственниками. Сначала в итальянскую клинику позвонила женщина, назвавшаяся его сестрой. Однако адвокат объяснил медикам, что сестры у него нет.

«Через некоторое время поступает ещё один звонок. На этот раз звонившая представилась моей мамой и поинтересовалась, не умер ли ещё её сын», — вспомнил Жорин.

Врачи заверили звонившую, что пациент жив и уже пришёл в сознание. Когда адвокат объяснил итальянским медикам, кто мог скрываться за загадочными родственниками, те долго смеялись. Заодно россиянину пришлось рассказать о своей профессии, поскольку до этого для сотрудников клиники он был обычным пациентом.

«Дорогие журналисты, убедительно прошу вас не злоупотреблять доверчивостью итальянцев. Это как отобрать конфету у ребёнка — несложно, но нехорошо», — обратился юрист к представителям СМИ.

Не оставил без внимания Жорин и комментарии своей бывшей супруги, чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной. Адвокат с юмором отметил, что озвученные версии о происшествии с лыжами и посещением стоматологии не совсем соответствуют действительности. При этом точные обстоятельства получения травмы он раскрывать не стал.

Юрист признался, что был приятно удивлён количеством людей, которые выразили ему поддержку. Среди них оказался даже певец Прохор Шаляпин. Жорин пообещал ответить всем, как только позволит самочувствие, а также отдельно поблагодарил итальянских врачей.

Напомним, 23 ноября Сергея Жорина экстренно госпитализировали в травматологическое отделение больницы Cattinara на северо-востоке Италии. Первоначально поступала информация, что адвокат находится без сознания и нуждается в срочном хирургическом вмешательстве. Позднее представители клиники опровергли сведения о коме, а источник из окружения юриста сообщил об успешном завершении операции. По оценке коллег Жорина из адвокатской коллегии «Жорин и партнёры», ему предстоит провести в больнице ещё около недели. Точные обстоятельства получения травмы остаются неизвестными.