«Славянский зажим»: Боец ВС РФ руками поймал украинский дрон

Российский военнослужащий голыми руками перехватил украинский FPV-дрон, который приблизился к нему на минимальное расстояние. Кадры необычного эпизода опубликовал Telegram-канал Mash.

Видео © Telegram/Mash

На записи видно приближающийся к бойцу беспилотник. Военный не убегает от аппарата и в последний момент ловит его руками прямо в воздухе. В Mash необычный способ остановить БПЛА иронично назвали «славянским зажимом руками».

Российские бойцы и раньше выходили победителями из необычных столкновений с беспилотниками. В августе военнослужащий с позывным Шах рассказал Life.ru, как сбил украинский дрон, бросив в него автомат. Боеприпасы у бойца закончились во время попытки поразить БПЛА, поэтому в критический момент он использовал само оружие. Дрон удалось остановить.