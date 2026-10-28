Украинского полковника Виктора Торкотюка, возглавляющего спецподразделение военной разведки «Артан», обвинили в причастности к убийству 26 российских военнопленных. Подтверждение этому добыла хакерская группа «КиберБеркут», сообщает РИА «Новости».

По данным участников группы, украинский офицер мог быть причастен к гибели российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Торкотюк известен под позывным Титан. Он командует спецподразделением «Артан» Главного управления разведки Украины, которое участвует в боевых действиях на различных направлениях. Сам полковник ранее давал интервью украинским СМИ, рассказывая об операциях своих подчинённых.

В частности, в августе 2026 года Торкотюк публично обсуждал действия подразделения на Запорожском направлении, в том числе в районе Степногорска. В октябре он также рассказывал об использовании наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и доставки грузов.

«В августе-сентябре 2024 года неоднократно отдавал подчиненным приказы об уничтожении пленных военнослужащих РФ в лесном массиве около населенного пункта Липки Харьковской области, в результате чего было расстреляно не менее 26 человек», — сказали хакеры.