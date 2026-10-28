След ведёт к Титану из ГУР: Хакеры добыли данные об убийстве 26 российских военнопленных
«КиберБеркут»: Полковник ВСУ Торкотюк отдал приказ убить 26 российских пленных
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Украинского полковника Виктора Торкотюка, возглавляющего спецподразделение военной разведки «Артан», обвинили в причастности к убийству 26 российских военнопленных. Подтверждение этому добыла хакерская группа «КиберБеркут», сообщает РИА «Новости».
По данным участников группы, украинский офицер мог быть причастен к гибели российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Торкотюк известен под позывным Титан. Он командует спецподразделением «Артан» Главного управления разведки Украины, которое участвует в боевых действиях на различных направлениях. Сам полковник ранее давал интервью украинским СМИ, рассказывая об операциях своих подчинённых.
В частности, в августе 2026 года Торкотюк публично обсуждал действия подразделения на Запорожском направлении, в том числе в районе Степногорска. В октябре он также рассказывал об использовании наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых и доставки грузов.
«В августе-сентябре 2024 года неоднократно отдавал подчиненным приказы об уничтожении пленных военнослужащих РФ в лесном массиве около населенного пункта Липки Харьковской области, в результате чего было расстреляно не менее 26 человек», — сказали хакеры.
Ранее Life.ru сообщал о появлении видеозаписи предполагаемого надругательства над телами российских военнослужащих, которую прокомментировали военкоры Юрий Котёнок и Александр Коц. Журналисты тогда обратили внимание на необходимость установления обстоятельств произошедшего и отказались распространять шокирующие кадры.